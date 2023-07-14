Потужні вибухи у Воронежі та Курській області поблизу АЕС: росіяни волають про "атаку дронів"

У російському Воронежі прогримів потужний вибух. Окупанти традиційно заволали про нібито "атаку безпілотників". До речі, неспокійно було і в Курській області.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал. До речі, у мережі вже поширили відео з місця подій.

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Що відомо про вибухи в Росії цієї ночі

Потужний "хлопок" чули в районі Воронежа. Ворожі телеграм-канали писали, що, в районі радгоспу "Масловський", можливо, "збили БпЛА". До речі, перед вибухом місцеві бачили в небі яскравий спалах.

Спалах та вибух у Воронежі: дивіться відео

Пропагандисти припустили, що могла відпрацювати "ПеВеО". Зауважимо, достеменно невідомо, що насправді сталося, чи є руйнування та постраждалі.

Вибух у Воронежі: дивіться відео

До речі, вибух пролунав і в Курчатові Курської області. Пропагандисти зазначають, що там розташована АЕС. Додають, що за попередніми даними, нібито також "відпрацювала ППО".

Вибухи у Курській області: дивіться відео

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