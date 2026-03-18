Всередині паніка: які проблеми Кремля запустили українські атаки
- Українські атаки на російській території викликали паніку серед російських депутатів і військових, які відзначають, що площа Росії занадто велика для повного захисту.
- Сергій Кузан зазначає, що атаки дронів на Москву виснажують російську ППО та призводять до внутрішніх конфліктів серед силових структур, а також суттєвих фінансових втрат для Росії.
Через атаки України по об'єктах на російській території серед окупантів шириться паніка. Російські депутати, воєнкори та інші відкрито говорять, що площа Росії занадто велика, аби захистити її всю від українських атак.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що, зокрема, українські удари спричинили сварки між російськими силовими структурами. Також так звані Z-воєнкори стають все більш агресивними.
Чому росіяни панікують?
Сергій Кузан підкреслив, що у Росії зараз відбуваються цікаві процеси. Зокрема, 14 березня Москву масовано атакували дрони. Був вимкнений не просто інтернет у багатьох районах, а мобільний зв'язок.
Очевидно, що російське керівництво не безпідставно вважало, що українські безпілотники використовують стільникові вежі у самій Москві та області. У такий спосіб вони здатні виснажувати російську ППО і змусити витрачати дорогі боєприпаси. Адже на захист Московської області витрачаються значно дорожчі снаряди, ніж інших регіонів.
Тобто фактично кількасот українських дронів, кількасот збитків означає, що російський бюджет не доотримав колосальну суму. А найголовніше, що резерви ворога здавалися нескінченними, але бачимо, що не вистачає всього на те, щоб закрити російську територію,
– пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці.
Зокрема, секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, що жоден регіон Росії не є безпечним через українські атаки. Навіть Урал, який вважався найбільш захищеним на території країни-агресорки. Саме там розташована промисловість, яка мала би забезпечити життєдіяльність тоді ще Радянського Союзу на випадок війни з країнами НАТО.
ФСБ і ФСО буквально паралізували центр Москви, перевіряли документи, телефони. Там влаштовували облави, шукали українських диверсантів, шпигунів. За свідченням деяких москвичів, вони мали на це підстави. Вони реально вважають, що атаки на Москву здійснюється за допомогою саме місцевих осередків руху спротиву, які діють в інтересах України,
– зазначив Кузан.
Була певна інформаційна хвиля від російських силовиків та військових. Ймовірно, у такий спосіб вони намагаються скористатися ситуацією, щоб перетягнути увагу Володимира Путіна і отримати для себе додаткові гроші.
Панічні настрої в російських Z-каналах. Вони прямо кажуть, що "ми нічого не можемо зробити". Кажуть, що воювати у такий спосіб, коли Україна збільшує виробництво стратегічних безпілотників, з'явилася крилата ракета, а на літо ще з'явиться балістика, немає сенсу,
– сказав експерт.
Також звучать тези про те, що, мовляв, яка це демілітаризація, коли Україна нарощує свою власну зброю. Водночас Росія зазнає все більших збитків.
Що відомо про останні атаки на Росію?
З 14 березня у Москві понад добу була масована атака дронів. У російському міноборони заявили про нібито збиття 125 БпЛА лише за шість годин. Саме на столицю Росії зранку летіло 28 невідомих дронів.
Вночі 17 березня Росію атакували понад 200 БпЛА. Їх зафіксували в 11 областях і тимчасово окупованому Криму. Зокрема, уразили 123 авіаційний ремонтний завод АО "123 АРЗ" у місті Стара Русса Новгородської області. Він ремонтує, модернізує й обслуговує військово-транспортну авіацію Повітряно-космічних сил Росії.
У Краснодарі після влучання безпілотника була пошкоджена багатоповерхівка. Там виникла пожежа. Є загиблий. Зазначалося, що поцілило щонайменше у 3 будинки.
Також протягом двох днів Сили оборони атакували 2 авіазаводи у Росії. Мовиться про авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії.