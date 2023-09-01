"Дає відчуття справедливості": Зеленський відреагував на регулярну "бавовну" у Росії

Останнім часом щось дивне відбувається на території Росії. Туди постійно підвозять "бавовну", щоб росіяни могли завжди милуватися свіженькою. Президент на це відреагував.

Спілкуючись зі студентами та викладачами Київської політехніки, Володимир Зеленський зауважив, що щоденно надходять новини з Росії про випадки "бавовни". Він підкреслив, що це дає українцям відчуття справедливості.

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Війна повертається до агресора

Щодня є новини про чергову "бавовну" десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні,

– зазначив він.

Глава держави додав, що всі випадки "бавовни" у Росії дають трохи більше відчуття справедливості громадянам нашої країни. Адже війна, розв'язана країною-агресоркою, разом із її наслідками повертається до самого агресора.

І коли гілочки бавовни стоять тут, у Києві, у кримськотатарських кафе, це символізує якраз таке задоволення від відчуття справедливості,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Виступ Зеленського у Київській політехніці: дивіться відео

Спілкуючись з журналістами, президент зауважив, що війна може закінчитися у 2023 році. Він назвав умову, за якої це можливо.

Що допоможе завершити війну у 2023 році

Глава держави на питання, коли закінчиться війна, відповів: "Складно сказати. Вона може закінчитися і в цьому році". І він назвав передумови, за яких такий сценарій можливий.

До прикладу, наші військові просуватимуться на полі бою та тиснутимуть на Росію. Якщо нам вдасться повністю зламати моральний дух росіян, то складно буде собі уявити, що буде далі.

Глава держави для прикладу навів ситуацію зі звільненням Херсона. Тоді десятки тисяч окупантів втікали з міста, в якому думали, що залишаться назавжди. Водночас дуже важливо, як на рух наших військових реагуватиме світова спільнота.

Якщо світ буде залишатися на боці України і ми паралельно будемо проводити потужні зустрічі щодо формули миру, політичного сценарію – думаю, ми зможемо знайти кроки, які нас наблизять до миру. Це може бути і в наступному році,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що фіксація закінчення війни має бути. Росія повинна вивести свої війська з території нашої держави. Має бути справедливість, а убивць повинні засудити за злочини, скоєні ними.