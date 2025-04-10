Хаос наростає: Росія має проблеми через регулярні атаки українських дронів

Україна продовжує ефективно атакувати російські військові об'єкти. Наші військові користаються хронічною проблемою російської армії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що Україна дійсно досягла успіху в розробці ударних безпілотників. Наша держава досягла тут значних висот. І це лише початок.

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Росія має хронічну проблему

Як наголосив Грабський, Україна успішно використовує хронічну проблему російської армії. Насамперед це відсутність координації та взаємодії. Так і стаються ситуації, коли російська ППО атакує власний гелікоптер.

Чим далі від лінії фронту перебуває ворог – тим він менш наляканий. Відповідно там слабше готуються до можливих атак. Цим вдається користуватися.

Щодо того, чи досягне ворог якогось більш структурованого підходу, то, дозвольте висловити припущення, що навряд чи. Чим більше будемо бити вглиб території ворога – тим більше хаосу будемо спостерігати,

– наголосив Грабський.

Нагадаємо, в ніч на 9 квітня у Росії знову фіксували різні безпілотники. Там розповідали про атаку понад 150 різних дронів.