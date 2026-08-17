Ніяка ППО не витримає: генерал армії сказав, якими засобами Україна може атакувати росіян

У ніч на 16 серпня на території Росії чули вибухи одразу в кількох регіонах. Основна атака була спрямована на Підмосков'я, де горіли склади, масштабну пожежу було видно за десятки кілометрів.

Генеральний штаб також підтвердив і атаку на комбінат "Кам'янський" у Ростовській області. Як зауважив 24 Каналу генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, сьогодні ключовими пріоритетами для України є об'єкти, які дозволяють росіянам вбивати наших громадян.

Які цілі є пріоритетними для України

Насамперед можемо говорити про стратегічні аеродроми, наприклад, це Мічурінськ, Саваслейка, Капустін Яр. Саме там підіймають літаки й різні типи озброєння, зокрема балістичні та крилаті ракети.

Наступна ціль – це всі види аеродромів і ракет, безпілотних систем, які концентруються у прифронтовій зоні. Сьогодні одна з основних важливих систем – це С-400. Вони переведені на ураження наземних цілей і дістають до Києва за 5 хвилин. Це те, що треба нищити негайно.

Якщо ми беремо мільйони дронів, то на кожний об'єкт їх треба направити тисячі. Тоді ніяка ППО цього не витримає. Ми просто знищимо цілі під корінь,

– наголосив генерал армії.

Коли навіть тільки ми заходимо на Мічурінськ або на Саваслейка, то МіГ-31 з "Кинджалами" не працює. Так треба було працювати уже не один рік. Навіть малими засобами, але робити це системно.

Куди насамперед треба запускати безпілотники

Ще одна важлива ціль – об'єкти, які виробляють військову продукцію. Наприклад, уже був уражений ракетно-космічний центр "Прогрес". Також під атаку мають потрапити аеродроми й системи управління польотами, що не дозволило б підняти і вдарити "Кинджалами".

"Далі виробництво всіх комплектуючих і місця збірки дронів. Туди треба направляти сотні, а може й тисячі дронів. Ніякі системи ППО не працюють, бо вони всі відтягнуті під Москву, Санкт-Петербург. Ба більше, ми можемо проводити операцію, як нейтралізувати ці ППО і досягати результату", – додав Микола Маломуж.

Генерал армії назвав пріоритети для України: дивіться відео

Уже давно відомою ціллю є російські НПЗ – це "кров", яка забезпечує війська. Без пального окупанти не матимуть на чому літати, їздити та чим стріляти. У цьому ключі також важливим є знищення логістики й центрів управління.

"Думаю, такий формат треба сьогодні підтримати на стратегічних рішеннях – РНБО, Ставці, уряду, тому що це основа основ. Я вважаю, що уже вироблено достатньо різних типів безпілотників, але ми відстаємо в ракетах, які потрібні для цих операцій", – підсумував Микола Маломуж.