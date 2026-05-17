"Більшість операцій ще триває": Зеленський показав відео ударів по Росії за тиждень

Володимир Зеленський напередодні обіцяв відповідь росіянам за удари по Україні. Тепер глава держави показав, як саме Сили оборони відповідають ворогові.

Про це йдеться в телеграм-каналі президента. Відео там опубліковане 16 травня.

Як Україна б'є по Росії?

Зеленський підкреслив, що це цілком справедлива відповідь на те, що роблять росіяни. Своєю чергою Сили оборони будуть нарощувати дистанцію ударів та кількість застосування "далекобійних санкцій". Гарант подякував воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність.

Наші далекобійні санкції за цей тиждень. І більша частина операцій ще триває, тому на відео далеко не всі наші результати. Є ураження літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", зенітного ракетного комплексу "Тор", комплексу зв'язку "Редут-2УС", дронів і багато іншого. Також наші далекобійні санкції били по об'єктах російської нафтової сфери та кораблях. Відстані – майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення,

– мовиться в дописі.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський пообіцяв, що цілями в Росії будуть нафтова промисловість та воєнне виробництво. А також "ті особи, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців", що трохи інтригує.

Навіщо Росія два дні масовано атакувала Україну 13 – 14 травня?

Експерти вважають, що тут збіглося декілька факторів. Росіяни прагнули перевантажити ППО та прорвати її. Також вони накопичили багато дронів і ракет під час "перемир'я". Але були і геополітичні причини – по-перше, помста за приниження на параді 9 травня, по-друге, сигнали під час зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Китаї.

На думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, яку він висловив в ефірі 24 Каналу, Путін хотів, щоб лідери світу не домовлялися про щось без Росії. Адже Трамп і Сі говорили про війну Росії проти України. І таким чином вирішив "нагадати" про себе.

Цікаво, що 20 травня в Китаї буде вже сам Путін. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус упевнений: диктатор хоче дізнатися, чи Китай не перейшов на бік США.

До речі, Володимир Зеленський після першої хвилі атаки 13 травня написав, що Росія намагається привернути увагу до свого зла коштом українських життів та української інфраструктури.

Утім, росіяни щодня вчиняють і немасовані атаки. Наприклад, вони вдарили по підприємству в Кривому Розі 15 травня та кілька разів били по гаражному кооперативу в Харкові.