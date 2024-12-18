У Ростові пролунала серія вибухів: у мережі пишуть про "бавовну" на важливому заводі

Уночі у Ростові було доволі гучно. У місті прогриміло кілька потужних вибухів. На заводі, який ремонтує бронетехніку, могла спалахнути пожежа.

Уночі невідомі безпілотники атакували Воронезьку область. Дуже гучно було і в Ростові-на-Дону, передає 24 Канал із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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"Бавовна" у Ростові

Зазначається, що у проміжку між 01:15 та 02:00 у Ростові пролунало щонайменше 6 вибухів. Опісля з'явилися повідомлення про пожежу та запах горіння на території заводу Ростсельмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

Також місцеві розповідали про уламки в районі Ростаертрола – підприємства, що виробляє гвинтокрили.

Наразі ця інформація потребує уточення. Водночас Андрющенко звернув увагу, що міноборони Росії у щоденному звіту зранкув взагалі не згадало про будь-які збивання дронів над Ростовом.

Вірна ознака того, що прилетіло туди, куди треба та наслідки такі, що про них краще промовчати,

– підсумував посадовець.

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До слова, нещодавно БпЛА вдарив по одній з баз кадирівців у Грозному.