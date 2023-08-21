"На чорне біле довго говорити не можна": у ГУР висміяли заперечення росіянами вибухів у Ростові

Кремль продовжує брехати своїм громадянам про "бавовну" на території Росії. Однак у ГУР переконані, що рано чи пізно пересічні росіяни будуть змушені прокинутися із "солодкого сну", і це буде боляче, як для них самих, так і для путінського режиму.

21 серпня у Ростові-на-Дону трапилася "бавовна". Губернатор області Голубєв заявив, що те, що чули мешканці міста, були не вибухи, а надзвук, який видав військовий літак. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що Кремль продовжує ставитися до своїх громадян як до дальтоніків, але це не може тривати вічно.

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Путін тримає росіян за дурнів

Над поясненням Голубєва представник української розвідки лише посміявся.

А у Новгородській області це були просто крупні голуби, які скинули щось на ті тушки. А у Москві немає "бавовни", і за розкладом працюють їхні аеропорти, і в рейсах жодних змін немає, і взагалі все в них йде за планом,

– поглузував Юсов.

Чим більше в путінського режиму таких яскравих заперечень, тим більша ймовірність, що у пересічних мешканців почнуть з’являтися питання, вважає розвідник. На чорне біле довго говорити не можна, наголосив він.

"Якщо є проблема, то її можна інтерпретувати, але визнавати. Не визнавати проблему та той факт, що путінська агресія проти України спричинила погіршення безпекової ситуації в Росії – постійні інциденти в небі над Москвою, атаки на стратегічну авіацію, "бавовни" – означає жити в паралельній реальності "русского міра". Паралельна реальність – дуже комфортна, але коли вона стикається із справжньою, буває дуже боляче", – підкреслив Юсов.

Також він запевнив, що казка про "надзвук" – не останній випадок, коли російським чиновникам доведеться брехати.

У Росії знову гучно