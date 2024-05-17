Після масованого удару у Севастополі запровадили графіки відключення світла

В ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи, а в небі кружляли безпілотники. Як наслідок, окупаційна "влада" повідомила про проблеми зі світлом та ввела графіки відключення.

"Севастопольенерго" опублікувало графік тимчасового обмеження електроенергії споживачам на період аварійно-відновлювальних робіт, передає 24 Канал.

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Раніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що фахівці роблять "все можливе", щоб повністю відновити роботу підстанції, проте на це потрібно більше часу – за попередніми оцінками, близько доби.

Також повідомляється, що у зв'язку з "підбиттям" електропідстанції у Севастополі спостерігаються збої у роботі тролейбусів.

Не лише світло

Окрім "нюансу" з підстанцією "Севастополь", жителі півострова також скаржаться на проблеми з водою.

Водоканал Севастополя повідомив, що через роботи на енергомережах подача води за низкою адрес сьогодні проводитиметься зі зниженим тиском. Бачу, що багато хто в соцмережах стурбований цією інформацією,

– Развожаєв.

Окупаційна влада традиційно намагається запевняти містян, що скоро все налагодиться та всі працюють у штатному режимі.

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