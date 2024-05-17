Після масованого удару у Севастополі запровадили графіки відключення світла
В ніч на 17 травня в тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи, а в небі кружляли безпілотники. Як наслідок, окупаційна "влада" повідомила про проблеми зі світлом та ввела графіки відключення.
"Севастопольенерго" опублікувало графік тимчасового обмеження електроенергії споживачам на період аварійно-відновлювальних робіт, передає 24 Канал.
Читайте також "Понад 100 БпЛА точно": в яких областях Росії лунали вибухи, які об'єкти зазнали атаки
Раніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв, що фахівці роблять "все можливе", щоб повністю відновити роботу підстанції, проте на це потрібно більше часу – за попередніми оцінками, близько доби.
Також повідомляється, що у зв'язку з "підбиттям" електропідстанції у Севастополі спостерігаються збої у роботі тролейбусів.
Не лише світло
Окрім "нюансу" з підстанцією "Севастополь", жителі півострова також скаржаться на проблеми з водою.
Водоканал Севастополя повідомив, що через роботи на енергомережах подача води за низкою адрес сьогодні проводитиметься зі зниженим тиском. Бачу, що багато хто в соцмережах стурбований цією інформацією,
– Развожаєв.
Окупаційна влада традиційно намагається запевняти містян, що скоро все налагодиться та всі працюють у штатному режимі.
На узбережжі Чорного моря неспокійно: що відомо
- У ніч на 17 травня на території Росії та тимчасово окупованого Криму лунали потужні вибухи. Зокрема, під ударом опинився Новоросійськ. Місцеві жителі публікували кадри, на яких лунають вибухи та чутно постріли, а одна з користувачок бідкалася, що буцімто "підірвали порт". Також у Новоросійську дрони атакували нафтобазу та мазутний термінал.
- У Туапсе вибухи пролунали на нафтопереробному заводі. Окупанти вже традиційно заявили, що нібито "збили усі дрони", однак на опублікованих у мережі кадрах видно влучання БпЛА у завод.
- У тимчасово окупованому Криму також лунали потужні вибухи. Місцеві телеграм-канали писали, що у Севастополі вибухи "не вщухали", а також заявляли про "сотні дронів", які атакували півострів.