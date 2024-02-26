Окупанти "зовсім не панікують": у Севастополі чули 6 дуже гучних вибухів

Ввечері 26 лютого вкрай неспокійно окупантам у Севастополі. Кажуть, там пролунала ціла низка вибухів.

Інформація про це з'явилася у місцевих пабліках, пише 24 Канал. Там за лічені хвилини встигли розігнати чималеньку паніку, адже у Севастополі було гучно.

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Чули 5 – 6 вибухів

Отже, близько 19:40 з'явилося повідомлення про те, що у Севастополі дуже гучно. Через якусь хвилину надійшла інформація, що на остряках – мікрорайоні у місті – чули сильні "хлопкі". Відомо, що нарахували 5 – 6 вибухів. Тоді ж написали, що очікують на офіційну інформацію.

Невдовзі місцевих мешканців поспішили заспокоїти. Мовляв, панікувати не варто, адже це буцімто працюють збройні сили Росії. Уся ця епопея відбулася у межах 5 хвилин.

Як зазначають в пабліку "Крымский ветер", гучно бахкало у Севастополі у районі Козачої бухти.

Вибухи чули у районі Козачої бухти: дивіться відео

О 20:22 так звани йгубернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв вирішив сповістити мешканців. Мовляв, Чорноморський флот буцімто проводить профілактичні заходи для боротьби з підводними диверсійними силами та засобами. І що буцімто заплановане гранатометання з катерів.

"Будуть чутні неоднократні вибухи, тому попереджаю заздалегідь", – написав він.

26 лютого – 10 роковини окупації Криму

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що для України цей день особливий. Адже ми згадуємо події 2014 року. Цими днями 10 років тому ворог здійснив окупацію півострова Крим. Тоді ж і визначалося, якою буде подальша доля як міжнародної безпеки, так і міжнародних відносин.

Усе почалося саме з Криму – цей російський реваншизм, ця російська війна. І саме там, у Криму, російське зло має зазнати ключової поразки. Ми вже досягли значних результатів у Чорному морі. Працюємо для того, щоб досягти необхідних результатів у небі та на землі в Криму. І я вдячний усім партнерам, які допомагають,

– зазначив президент.

Буданов анонсував нові "сюрпризи" у Криму

Глава ГУР МО наголосив, що для успішної оборони, а також контрнаступу наша держава має контролювати акваторію Чорного моря, а також бути присутньою на півострові Крим.

Поставлені завдання виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під нашим вогневим впливом,

– сказав Буданов.

Як додав він, "нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму". Як зазначив Буданов, вони не лише посилили опір російським загарбникам, а й знаходять можливість відстежувати всю оперативну обстановку на півострові та якомога швидше відповідну інформацію передавати українським оборонцям.

Очільник української розвідки додав, що на ворогів очікують нові "сюрпризи". Тож він дав рекомендацію цивільному населенню, щоб воно не користувалося так званим Кримським мостом.