Над Севастополем збили ціль, що низько летіла: в міноборони Росії кажуть – "Нептун"

Сьогодні вночі у Криму лунали вибухи. Окупанти заявили про роботу ППО, а російське міноборони повідомило, що нібито було збито ракету "Нептун".

Що відомо про імовірну атаку по Севастополю в ніч проти 9 квітня – розповідає 24 Канал. Зокрема, російські ЗМІ з посиланням на відомства пишуть, що "ціль збили над акваторією Чорного моря".

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В Криму оголошували тривогу

Майже відразу після того, як з'явилась інформація про вибухи, місцева влада окупованого Криму повідомила, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією", а інфраструктура міста нібито не постраждала.

Перед вибухом у тг-каналах очевидці повідомляли, що в Криму оголосили ракетну небезпеку.

Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.

Росіяни кажуть, що збили "Нептун"

Міністерство оборони Росії заявило, що уночі 9 квітня начебто відбили спробу України атакувати їхню територію безпілотниками і протикорабельною ракетою "Нептун". Останню нібито збили над Чорним морем.

За їхніми словами, російська ППО збила по два безпілотники над територіями Бєлгородської та Воронезької областей.

Крім того, ракету "Нептун" начебто знищили над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.