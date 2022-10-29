Після "бавовни" у Севастополі окупанти вирішили закрити для людей трансляції з вуличних камер

У Криму знову не спокійно. У місці базування російських військових кораблів у Севастополі пролунав вибух.

Після чергових вибухів окупаційна влада півострова закрила доступ до всіх камер відеоспостереження. Там наголосили, що трансляції будуть доступні лише МВС, спецслужбам та співробітникам "Безпечного міста". Про це пишуть росЗМІ.

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Окупаційна влада заборонила місцевим знімати відео вибухів

Окупаційна влада зазначила, що "окремі відеофрагменти дають можливість противнику виявляти системи оборони міста". Вебкамери у місті відключать для загального доступу.

Місцевий гауляйтер Міхаїл Разводжаєв сказав, що обмеження діятиме, допоки не скасують середній рівень реагування, який було введено раніше в Криму.

Також пропагандистські ЗМІ повідомили, що у Севастополі заборонили знімати роботу ППО та інші відео, які допоможуть українським військовим. Якщо місцеві порушать цю заборону, то з ними будуть працювати російські спецслужби.

Развожаєв пообіцяв притягнути до кримінальної відповідальності всіх севастопольців, які зняли та виклали у мережу роботу систем ППО 29 жовтня.

Як відреагували в Україні

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував відповідну заяву окупаційної влади півострова. Він порадив загарбникам вимкнути камери відеоспостереження скрізь.

Не панікуйте. Просто вимикайте камери не тільки у Севастополі, а й скрізь на окупованій території. Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто сплив…

– зазначив Подоляк.

Вибухи у Севастополі: що відомо

Неспокійно у Севастополі було з самісінького ранку. Місцеві почули звуки потужних вибухів, а згодом місцеві пабліки повідомили про атаки безпілотниками бухти.

Однак окупаційна влада запевняє місцевих, що у них "все під контролем", мовляв, жодний об'єкт не постраждав.

Невдовзі Развожаєв повідомив, що всі БпЛА, якими атакували місто, буцімто вдалося збити силам ППО. Ба більше, вони ще й змогли знищити безпілотний навідник на цілі.

Однак в Україні думають по-іншому. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що за різними даними, вибухами пошкоджено кілька кораблів Чорноморського флоту Росії. Ймовірно, серед них є "Адмірал Макаров", який став флагманом після втрати росіянами "Москви". Зауважимо, що ця інформація потребує перевірки.

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