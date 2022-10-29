Пуск С-300 може бути причиною, – ОК "Південь" про ймовірні пошкодження кораблів ЧФ у Севастополі

Вранці 29 жовтня у Севастополі в окупованому Криму повідомили про звуки вибухів. Вони пролунали у місці базування російських військових кораблів.

ОК "Південь" про ймовірні пошкодження кораблів ЧФ РФ у Севастополі

Є припущення, що міг постраждати російський флагман "Адмірал Макаров". Втім, ця інформація потребує підтвердження. Водночас ранкові події прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Припускають, що знищено 3 кораблі Чорноморського флоту, носії ракет Калібр. За словами Гуменюк, наразі офіційного підтвердження немає, але є точне розуміння, що при такому побоюванні бойових "комах" та використанні проти них агресивної ППО, може відбуватися зворотна реакція.

Тому коли по "комарах" б'ють, наприклад, С-300, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують те, що насправді винне у створенні цієї ситуації. Тому невдалий пуск ракет ППО міг стати причиною,

– заявила речниця ОК "Південь".

При цьому підкреслила, що офіційну інформацію отримають згодом і одразу її повідомлять.

Могли вибухнути ворожі судна

Український активіст Сергій Стерненко виклав у телеграмі відео. Як зазначає він, його могли зняти на місці вибуху у бухті Севастополя. Саме там базуються російські військові судна.

Він зазначив, що наразі не поширюватиме інформацію про ймовірне ураження, й додав, що слід дочекатися на дані розвідки або ж від українців, які мешкають у місті.

Інформацію щодо можливого вибуху ворожих суден повідомив також журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що за різними даними, пошкоджень зазнали кілька кораблів Чорноморського флоту Росії. Зауважимо, що серед них – "Адмірал Макаров". Це судно стало флагманським після зустрічі з дном крейсера "Москва".

Водночас, як зауважив журналіст, слід очікувати на підтвердження інформації. Нам би дуже хотілося, щоб ці припущення були не безпідставними.

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