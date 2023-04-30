Після "бавовни" в Севастополі над Чорним морем кружляв розвідувальний літак НАТО

Після "вибухового ранку" в Козачій бухті тимчасово окупованого Севастополя, над чорноморським узбережжям помітили літак-розвідник НАТО. Він вилетів з Туреччини й повернувся туди.

Близько 7 ранку цей літак вилетів із турецького міста Конья. На місце вильоту він повернувся через 10 годин.

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Яким був маршрут літака-розвідника НАТО

Літак, який з Коньї прямував до Румунії певний час кружляв на чорноморському узбережжі за менш ніж 400 кілометрів від Козачої бухти у Севастополі, де вибухнула нафтобаза.



Літак-розвідник НАТО за менш ніж 400 кілометрів від Севастополя / Скриншот

До Туреччини літак-розвідник прибув з Німеччини.



Маршрут розвідувального літака НАТО / Скриншот

"Бавовна" у Севастополі

Вранці 29 квітня в Севастополі в Козачій бухті прогриміли потужні вибухи. Внаслідок цього вогонь охопив нафтобазу, спричинивши значні пошкодження.

За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, знищені нафтопродукти призначалися для використання Чорноморською флотилією Росії. У розвідці відзначають, що ця подія – божа кара окупантам за удар по Умані.

Через вибухи та пожежу так званий кримський міст – незаконне будівництво, яке з'єднує окупований півострів з Росією – утворилися величезні затори у бік країни-терориста. Крім того, урядовий борт з тимчасово окупованого півострова вилетів до Москви. Хто перебував на борту – поки невідомо.