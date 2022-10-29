Знову винні британці: у Росії підтвердили пошкодження корабля "Іван Голубець" у Севастополі

Після вибухів у Севастополі російське міноборони підтвердило пошкодження одного зі своїх кораблів. Однак без звинувачень не обійшлося. Тепер у вибухах в Севастополі винні не лише Україна, але й Велика Британія.

Відповідними звинуваченнями розкинувся рупор російського міноборони Ігорь Конашенков. Також він заявив, що тральщик "Іван Голубець" зазнав "незначних пошкоджень", повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Пуск С-300 може бути причиною, – ОК "Південь" про ймовірні пошкодження кораблів ЧФ у Севастополі

Конашенков може применшувати наслідки вибухів

За словами Конашенкова, так званий чорноморський флот у Севастополі нібито атакували 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотних апаратів. І звісно ж, у фантазіях Конашенкова, де ця атака виникла, "усі цілі успішно знищені".

Рупор міноборони Кремля заявив, що нібито тральщик "Іван Голубець" зазнав незначних пошкоджень. Таких же пошкоджень нібито зазнала бронемережна огорожа в Південній бухті. Та тут варто відзначити один момент – Конашенков колись і про крейсер "Москва" говорив, що "пожежа на ньому локалізована", а плавучість збережена. Хоч у той час флагман чорноморського флоту вже перетворився на підводний корабель. То ж можна лише уявити, які ж то "незначні" ушкодження тральщика "Іван Голубець".

Також російське міноборони не обійшлося без маніпуляцій, що нібито кораблі, які були у Севастополі, задіяні в забезпеченні зернового коридору. Але про факт того, що серед російських кораблів є носії крилатих ракет з готовими до запуску "Калібрами", Конашенков благополучно забув.

Бурхлива уява Конашенкова уже знайшла винних у вибухах. Мовляв, саме спеціалісти ВМС Великої Британії нібито готували українських військових до атаки у місті Очаків на Миколаївщині. Крім того, ті ж "спеціалісти", про яких фантазує Конашенков, є нібито причетними до вибухів на "Північних потоках".

Що у ЗСУ кажуть про вибухи у Севастополі

Уранці 29 жовтня у Севастополі пролунали вибухи в районі базування кораблів чорноморського флоту. Журналіст Андрій Цаплієнко відзначив, що за різними даними, пошкоджень зазнали кілька кораблів Чорноморського флоту Росії. Серед них – "Адмірал Макаров", який став флагманом чорноморського флоту після зустрічі з дном крейсера "Москва".

Керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що унаслідок вибухів могли бути знищені щонайменше 3 російські кораблі. За її словами, причиною вибухів міг стати запуск росіянами ракет С-300 – російської "агресивної" ППО. При цьому Гуменюк підкреслила, що офіційну інформацію отримають згодом і одразу її повідомлять.

Тим часом у Севастопольській бухті триває пожежа після ранкових вибухів: дивіться відео