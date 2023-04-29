"Де ППО, Одеса – військова ціль": окупанти істерять через вибухи у Севастополі

Сьогоднішній ранок, 29 квітня, для жителів тимчасово окупованого Севастополя розпочався із потужних вибухів і пожежі на нафтобазі. Це стало причиною справжньої істерики російських окупантів.

Росіяни схоже не оцінили, як воно красиво горить і почали традиційну тактику – озвучувати свої українофобські заяви. Також їх дуже обурює той факт, що хвалена ППО, яка нібито є у Криму, кудись поділась на момент вибухів. 24 Канал зібрав "бурхливу" реакцію росіян на сьогоднішній інцидент у Севастополі.

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Ця істерика, як завжди, супроводжувалася закликами й надалі бомбити мирні українські міста та вбивати людей.

"Червоні лінії"

Росіянам вистачило нахабства говорити про так звані "червоні лінії" тоді, як лише переддень, їх армія вдарила ракетами по будинках в Умані і вбила десятки людей.

Деякі ж згадали брехню свого диктатора Путіна про те, що для Росії нібито "все йде за планом".

Росіяни істерять через вибухи у Севастополі / Скриншот з соцмереж

"А де ж ППО"

Поміж тією ненавистю, яка лилась із коментарів росіян, були й щирі здивування, чому майже через півтора року від початку війни у тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи. Припустили, що далі атаки можуть мати серйозніші наслідки.

Дивно, що росіяни дійсно вірили, що війна їх не стосується і вони її не відчують.



Росіяни істерять через вибухи у Севастополі / Скриншот з соцмереж

"Нейтралізація Одеси"

Українська колабораціоністка Ольга Ковітіді написала, що "часу на повільні танці немає". Вона теж каже, що причина "бавовни" – нібито атака українського безпілотника.

"Про "атаку безпілотника ЗСУ" на Севастополь та займання нафтобази в Козачій бухті. Часу на повільні танці у нас більше немає. Подія вимагає відповідного жорсткого рішення та дій", – написала зрадниця та запропонувала "геніальне" рішення.

Колаборантка нічого кращого не придумала, як запропонувати "знищити всі нафтові сховища Одеси"

"Стратегічне рішення щодо нейтралізації Одеси як військової бази України має бути ухвалене", – цинічно написала Ковітіді.

"Херсонський сором"

Терорист Стрєлков заявив, що "націоналісти побомбили Севастополь", але РФ ніяк не відреагує. Коментуючи атаку безпілотників, кімнатний маршал Гіркін ввів новий термін – "херсонський сором".