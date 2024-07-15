У Криму могло прилетіти у військову частину ворога біля Фіолента
Джерело:"Кримський вітер"
У тимчасово окупованому Севастополі вночі проти 15 липня лунали вибухи через атаку безпілотників. Прилетіло росіянам у військову частину в районі мису Фіолент.
Окупаційна "влада" повідомила вночі проти 15 липня, що уламки дронів впали на території приватного будинку в районі мису Фіолент. Проте військова частина росіян розташована серед дачних кооперативів, тому уламки й впали на будинок.
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Що відомо про наслідки атаки по Севастополю
Вночі (проти 15 липня – 24 Канал) були прильоти в російську військову частину в районі мису Фіолент (мис на Гераклейському півострові в Балаклавському районі Севастополя – 24 Канал). Це дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12 зенітного ракетного полку (військової частини 85702),
– розповіла українська сторона.
Варто зауважити, що офіційно Київ ще не коментував наслідки атаки, проте місцеві мешканці розповіли, що:
- у районі мису пролунало 8 вибухів;
- інформація росіян про збиття всіх українських безпілотників – брехня.
"Ймовірно, пошкоджено одну зі станцій радіолокації, також був вибух на позиції С-400", – розповіли в українському телеграм-каналі.
Де прилетіло по окупантах: дивіться на карті
До речі, російські телеграм-канали підтверджували, що у районі мису Фіолент лунали вибухи.