"Знову бомбить Шебекіно": у Бєлгородській області "бавовна"
Джерело:Сергій Стерненко
У Бєлгородській області Росії знову "щось трапилося". У місті Шебекіно вкотре пролунали вибухи з невідомих причин. Очікувано, що пропагандисти уже вигадують версії про нібито українські атаки.
Кадри з місця опублікував активіст Сергій Стерненко. Він пригадав й українську історію міста.
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Що там у Шибекіно
Вдень 19 листопада у російському місті пролунали вибухи – це не дивина для Бєлгородської області. Активіст Сергій Стерненко зіронізував з подій у Росії.
Боженька бомбить Шебекіно у БНР. До речі, населений пункт так названо на честь козацького підполковника Шибека, який там заснував свою слободу на початку 18 століття,
– написав Стерненко.
Вибухи у Шебекіно: дивіться відео (обережно, присутня ненормативна лексика)
Згодом Стерненко опублікував нове фото із Шебекіно, де видно, що горить приміщення. Що це за приміщення – невідомо.
Російські пропагандисти уже у звичній манері заявляють про нібито українську атаку й постраждалу жінку після вибухів.
Чи стоїть Україна за вибухами в Росії
Військово-політичне керівництво України зазвичай не коментує вибухи в Росії, особливо в прикордонних регіонах країни-агресорки. Однак це питання актуальне ще від кінця березня й початку квітня, коли в Бєлгороді прогриміли перші вибухи.
Експерти відзначають той факт, що західні партнери України надають нашій державі зброю виключно для операцій на своїй території, а далекобійну зброю давати Україні побоюються (наприклад, ракети ATACAMS), через загрозу атаки російської території.
Крім того, часто вибухи в Бєлгородській області лунають в час обстрілів України, зокрема Харківщини. Часто цей регіон потрапляє під удар ракет С-300, які випускають саме з Бєлгородської області. Тобто вибухи може спричиняти й падіння старих радянських ракет.
Після вибухів у Бєлгороді на початку липня, експерти говорили про те, що саме Росія стоїть за цими інцидентами, аби посилити підтримку війни серед росіян.
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