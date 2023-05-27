"Бавовна" лютує в Шебекіно: спалахнуло підприємство та електропідстанція, пошкоджена ЛЕП
У Шебекінському районі Бєлгородської області вдень 27 травня не на жарт розлютувалася "бавовна". Унаслідок цього виникла пожежа на одному із підприємств, а частина району залишилася без світла.
Місцева влада заявила про загиблого і постраждалих й традиційно звинуватила Україну. 24 Канал розповідає про те, що відбувається на Бєлгородщині.
Зверніть увагу У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи: у місті видно дим зі сторони вокзалу
Мінус російський завод
Російські ЗМІ повідомляють, що в Шебекіно спалахнув завод "Хімтек". Кажуть, що двічі в одну річку не ввійдеш, але двічі може загорітись один і той же російський завод, тому що "Хімтек" уже горів у жовтні минулого року.
Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив, що унаслідок пожежі загинув охоронець підприємства. Також 3 людей зазнали травм, 2 з них госпіталізували.
"Бавовна" в Шебекіно: дивіться відео
Тим часом у Графівці, що за 12 кілометрів від кордону з Україною, щось трапилося з електропідстанцією – там пролунала серія вибухів. Унаслідок цього низка населених пунктів залишилися без світла.
Вибухи на електропідстанції в Бєлгородській області: дивіться відео
Гладков вирішив забути ганебний для нього та кремлівського керівництва рейд РДК та "Свободи Росії" в Бєлгородську область – це єдине пояснення того, чому губернатор називає найважчим днем для регіону пожежу на фабриці та вибухи на підстанції.
За словами Гладкова, постраждали два підприємства, проте що з другим – не зрозуміло.
Тим часом мешканці області в коментарях лютують і вимагають евакуації та дій від російської влади, бо, мовляв, їх "обстрілюють щодня".
Мешканці Бєлгородщини лютують / Скриншоти
Вибуховий день для росіян: головне
- У Псковській області ранок 27 травня розпочався не з кави, а з вибухів. Губернатор заявив, що пошкоджено адмінбудівлю нафтопроводу "Транснафти" поблизу присілка Литвинове Невельського району. Також відомо, що пошкоджено фасади та скло трьох адміністративних будівель. За офіційними даними постраждалих нібито немає.
- Потім російські ЗМІ повідомили, що нібито два безпілотники у Тверській області атакували нафтопереробну станцію неподалік села Єрохіно, що обслуговує нафтопровід "Дружба".
- У Бєлгороді ж заявили про нібито атаку дронів по будівлі МВС та місцевій ТЕЦ.
- Окрім цього не солодко окупантам, які тимчасово перебувають в Україні. У Бердянську двічі пролунали вибухи, унаслідок одного з яких загинуло чимало загарбників. Також вибухи пролунали і в тимчасово окупованому Маріуполі.