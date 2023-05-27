"Бавовна" лютує в Шебекіно: спалахнуло підприємство та електропідстанція, пошкоджена ЛЕП

У Шебекінському районі Бєлгородської області вдень 27 травня не на жарт розлютувалася "бавовна". Унаслідок цього виникла пожежа на одному із підприємств, а частина району залишилася без світла.

Місцева влада заявила про загиблого і постраждалих й традиційно звинуватила Україну. 24 Канал розповідає про те, що відбувається на Бєлгородщині.

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Мінус російський завод

Російські ЗМІ повідомляють, що в Шебекіно спалахнув завод "Хімтек". Кажуть, що двічі в одну річку не ввійдеш, але двічі може загорітись один і той же російський завод, тому що "Хімтек" уже горів у жовтні минулого року.

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив, що унаслідок пожежі загинув охоронець підприємства. Також 3 людей зазнали травм, 2 з них госпіталізували.

"Бавовна" в Шебекіно: дивіться відео

Тим часом у Графівці, що за 12 кілометрів від кордону з Україною, щось трапилося з електропідстанцією – там пролунала серія вибухів. Унаслідок цього низка населених пунктів залишилися без світла.

Вибухи на електропідстанції в Бєлгородській області: дивіться відео

Гладков вирішив забути ганебний для нього та кремлівського керівництва рейд РДК та "Свободи Росії" в Бєлгородську область – це єдине пояснення того, чому губернатор називає найважчим днем для регіону пожежу на фабриці та вибухи на підстанції.

За словами Гладкова, постраждали два підприємства, проте що з другим – не зрозуміло.

Тим часом мешканці області в коментарях лютують і вимагають евакуації та дій від російської влади, бо, мовляв, їх "обстрілюють щодня".

Мешканці Бєлгородщини лютують / Скриншоти

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