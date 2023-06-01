Влада ігнорує, бензину нема: росіяни в паніці намагаються втекти з Шебекіно через події у місті
Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" продовжують операцію зі звільнення країни від путінського режиму. Тим часом самі росіяни у паніці через події у Шебекіно.
Одні мешканці міста переховуються на стадіоні, інші – скуповують останній бензин на заправках, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канали. Ситуація вкрай напружена, адже у місті постійно щось вибухає та горить, а РДК і легіон розповідають про свої успіхи.
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Спробуємо по полицях розкласти паніку росіян через ситуацію у Шебекіно. Адже не всі прагнуть звідти виїхати. Є й ті, які хочуть, щоб Бєлгородщину нарешті захищали військові, а не строковики.
Закликають ввести реальні війська
Знову там строковики з прикордонниками відбивають бій! Я вимагаю, що б ще вчорашніх дітей прибрали із зони бойових дій! Приберіть строковиків, там уже йдуть реальні військові дії,
– кажуть місцеві.
Вони вимагають у губернатора, щоб кордон Росії з Україною обороняли не строковики. До слова, телеграм-канал Readovka каже, що в районі Нової Таволжанки буцімто триває бій. Вона розташована на кордоні Бєлгородської області.
Заявляють, що зранку там лунали вибухи. Вже евакуювали місцеву лікарню. А на місці буцімто перебувають російські військові. Якщо вірити цим телеграм-каналам, а ми б не поспішали, то солдати окупантів навіть дають відсіч якомусь противнику.
Нарікають також на легіон "Свобода Росії". Мовляв, він вкотре анонсував чергове "висування на територію Росії". І що у добровольців плани з захоплення усієї країни: від Бєлгорода до Владивостока.
Ми б на місці росіян трішки скрутили градус скептицизму. Тривалий неспокій на Бєлгородщині свідчить, що дуже скоро настрої зі звільнення Росії від режиму Путіна продовжать ширитися всією країною.
А тепер пройдімося по скиглінню росіян. Їм дуже страшно і вони буквально закидали місцеву владу питаннями, пов'язаними з бажанням якщо не виїхати, то бодай десь пересидіти небезпеку. Але високопосадовці не мають часу на них, а гарячі лінії перевантажені дзвінками.
Мешканці просять їх вивезти
Вивезіть нас з міста, будь ласка. Діти, мама хвора. Що робити? Допоможіть хто-небудь! Будь ласка!
– написала одна жінка.
Їй запропонували зателефонувати за номерами. Але там постійно зайнято, бідкається вона.
Росіяни скаржаться на ситуацію у Шебекіно: дивіться відео
Таких слізливих прохань у мережі вже безліч і вони множаться. Мешканці Шебекіно хочуть вивезти своїх рідних, наприклад, до Твері. Зауважимо, що населений пункт розташований за майже 900 кілометрів. У страху таки величезні очі.
Росіяни шукають способи виїхати / Скриншоти з мережі
До слова, виїхати не так уже й просто. На заправках шалені черги. Люди стоять понад пів години без жодного руху. І ситуація з кожним охочим заправитися лише погіршується.
Нам сказали, що вже тільки по 10 літрів заливають,
– нарікають росіяни.
Росіяни стоять у довгих чергах по бензин / Фото з телеграм-каналів
Воно й не дивно, адже паливо в області закінчується.
До слова, декому пощастило більше. Їх організовано повезли до Бєлгорода. З Шебекіно частину мешканців евакуювали до "Бєлгород Арени". Розташована вона за 34 кілометри від міста, в якому зараз відбувається щось вкрай дивне.
Росіян звозять до "Бєлгород Арени" у Бєлгороді: дивіться відео
Зауважимо, що РДК відзвітували про успішну роботу. Добровольцям вдалося обламати план МВС "Фортеця". Російські правоохоронці були не лише дуже переляканими, а й залишилися без дому поліції. Його РДК накрили "Градами" завдяки допомозі місцевих мешканців.