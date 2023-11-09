Щонайменше 15 поранених і 5 загиблих: у мережі показали наслідки удару по окупантах у Скадовську

У четвер, 9 листопада, у Скадовську було гучно. У цьому тимчасово окупованому місті на Херсонщині лунали гучні вибухи.

Про вибухи у Скадовську повідомили о пів на десяту ранку. Згодом стало відомо, що був приліт по особовому складу окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Наслідки приліту по окупантах у Скадовську

За кілька годин після удару по тимчасово окупованому Скадовську з'явилися фото наслідків.

Кадри руйнувань зі Скадовська, де був приліт по окупантах / Фото Петро Андрющенко, Денис Казанський

Що відомо про удар по Скадовську 9 листопада