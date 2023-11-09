Щонайменше 15 поранених і 5 загиблих: у мережі показали наслідки удару по окупантах у Скадовську
9 листопада 2023, 12:26Читать новость на русском
У четвер, 9 листопада, у Скадовську було гучно. У цьому тимчасово окупованому місті на Херсонщині лунали гучні вибухи.
Про вибухи у Скадовську повідомили о пів на десяту ранку. Згодом стало відомо, що був приліт по особовому складу окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Наслідки приліту по окупантах у Скадовську
За кілька годин після удару по тимчасово окупованому Скадовську з'явилися фото наслідків.
Кадри руйнувань зі Скадовська, де був приліт по окупантах / Фото Петро Андрющенко, Денис Казанський
Що відомо про удар по Скадовську 9 листопада
- Росіяни написали, що було два приліти і нібито працює ППО. Втім, протиповітряну оборону чомусь назвали ВПО.
- Згодом вони визнали, що "все погано і дуже погано", а "удар прийшовся по одній із будівель у центрі міста". Пропагандисти навіть засудили російські силові відомства в тому, що вони імітують мирне життя в місті, де "введено воєнний стан і є постійна небезпека". Досить цікава та відверта думка, адже росіяни рідко називають війну війною, а в самій Росії досі не оголошено воєнний стан. До того ж окупаційна влада завжди заспокоює населення і стверджує, що все під контролем.
- Після вибухів територію заблокували, туди приїхали не тільки швидкі, а й військова поліція. Моніторингові канали повідомили, що прилетіло по другому поверху будівлі, де розміщувався особовий склад окупантів. Біля будівлі стояло коло 10 одиниць військової техніки.
- Спершу мовилося про те, що влучили по будівлі готелю "Лотос". Згодом з'явилося уточнення від Петра Андрющенка. Він назвав місцем влучання будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна" – це трохи далі від "Лотоса", на розі вулиць Гагаріна та Портової.
- Повідомляється про щонайменше 15 поранених і 5 загиблих окупантів. Загиблих може побільшати.