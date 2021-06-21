Вибухи на складах боєприписів в Сербії: вогонь перекинувся на ліс

В районі сербського міста Чачак 19 червня пролунали вибухи на складах боєприпасів. Вогонь перекинувся на ліс і продовжує швидко поширюватися.

Наразі рятувальники намагаються локалізувати вогнище. Пожежа продовжує рухатися лісом до селища Томашевичі.

До теми У Сербії стався вибух на військовому заводі: довелось евакуювати населення

Що відомо про вибухи на складі

Через вибухи на військовому підприємстві троє людей отримали поранення. Влада направила на місце інциденту додаткові загони поліції і МНС-ників.

Поранених працівників заводу вже доправили до лікарні. За словами медиків, їхньому життю ніщо не загрожує.

Причини вибухів невідомі

Завод оточили поліцейським кордоном, всіх працівників вивезли у безпечне місце. Також евакуювали людей з прилеглих будинків. Наразі причини вибухів не відомі. Влада країни почала розслідування.

Це не перший такий інцидент на заводі. Ще 4 червня там також вибухнули снаряди

Як повідомив президент Сербії Александар Вучич, збиток від пожежі склав від 1,5 мільйона до 2 мільйони євро.