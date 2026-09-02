Потужні вибухи та пожежа: в Азербайджані злетів у повітря склад із боєприпасами

У ніч на 2 вересня в Ґьоранбойському районі Азербайджану стався масштабний інцидент на військовому об'єкті.

Як повідомляє телеграм-канал SHOT, у селі Нізамі вибухнув склад із боєприпасами, після чого розпочалася сильна пожежа. Снаряди від детонації раз у раз розліталися на сотні метрів довкола приміщення.

Деталі надзвичайної події

Мешканці села Нізамі й прилеглих територій уночі 1 вересня спостерігали яскраву заграву та чули серію потужних вибухів.

Аби гарантувати безпеку цивільних, співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій негайно розпочали евакуацію людей із сусідніх населених пунктів.

Наразі офіційної інформації про постраждалих або загиблих немає. Причини та обставини вибуху з'ясовують фахівці.

Вибухи на складі в Азербайджані: дивіться відео

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше у Дагестані спалахнула масштабна пожежа на логістичному об'єкті.

У яких ще країнах ставалися вибухи на складах боєприпасів?

13 серпня на підприємстві KNDS Ammo Italy в італійському Коллеферро, неподалік Рима, спочатку спалахнула пожежа, після чого на території заводу стався вибух. Підприємство спеціалізується на виготовленні боєприпасів середнього й великого калібру для сухопутних і військово-морських сил, а також виробляє тверде паливо для аерокосмічних пускових систем.

Кількома днями раніше, 10 серпня, вибухи пролунали на військовому підприємстві в селі Беліца поблизу болгарської Трявни. Там зафіксували серію потужних вибухів, після яких над заводом піднялися густі стовпи диму.