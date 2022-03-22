Вибухи снарядів не вщухали: вогонь у Рубіжному не припинявся протягом усього дня

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що окупанти не припиняють обстрілювати Рубіжне. Вибухи снарядів у місті не вщухали протягом усього дня.

Сергій Гайдай зазначив, що зараз росіяни роблять те, що вони вміють найкраще – нищать міста. Саме так вони чинять зараз із Рубіжним, яке їм не вдалося захопити за лічені дні.

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Вогонь майже не вщухав протягом вчорашнього дня

Очільник Луганщини додав, що по декілька разів рятувальники і "швидка" отримували виклики. Але через постійні обстріли вони просто не могли оперативно приїхати на допомогу. Він зазначив, що в деяких випадках до місць виникнення пожежі не можна було дістатися протягом кількох годин. Усе тому, що вибухи снарядів не вщухали.

Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють, – нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих,

– підкреслив він.

Зазначимо, що 21 березня на Луганщині запрацював гуманітарний коридор. Із Рубіжного вдалося евакуювати 40 людей і ще 20 з Кремінної. Також 175 мешканців області вивезли з Сєвєродонецька, Лисичанська та Гірського.

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