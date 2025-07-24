Найбільша дронова атака на Сочі: уражено нафтобазу міжнародного аеропорту

Уночі четверга, 24 липня, невідомі безпілотники вкотре атакували Росію. Вибухи пролунали в курортному місті Краснодарського краю – Сочі.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Зокрема, пожежа розпочалася в Адлері, туристи змушені ховатися на підземних стоянках.

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Що відомо про атаку на Сочі?

Атаку вже прокоментували офіційно. Мер Сочі повідомив про загоряння нафтобази на вулиці Таврійській.

Голова адміністрації ФТ "Сіріус" Дмитро Плішкін також підтвердив влучання по нафтобазі.

Вибухи в Сочі вночі 24 липня: дивіться відео

Російські кореспонденти повідомляють про щонайменше 5 вибухів і роботу ППО.

Довідка: Федеральна територія "Сіріус" – особливе утворення в Росії, що перебуває під прямим управлінням федеральної влади, але при цьому є частиною Краснодарського краю. "Сіріус" створили на базі олімпійської інфраструктури, що залишилася після Олімпіади у Сочі.

Невідомі БпЛА атакують російський курорт: дивіться відео

Росіяни зафільмували пожежу: дивіться відео

До слова, OSINT-дослідники пишуть про нібито атаку модифікованих дронів Ан-196 "Лютий" на нафтобазу аеропорту "Сочі" в Адлері. Станом на 2024 рік майже всі резервуари об'єкта були закриті антидроновими сітками, але ті не допомогли.

Нагадаємо, напередодні, увечері 23 липня, вибухи пролунали в тимчасово окупованому Криму. Майже одразу в Севастополі почали спостерігати проблеми з Інтернетом – там буцімто збити 6 безпілотників.