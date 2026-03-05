"Вася, нас бомблять": у Сочі, Анапі та Армавірі прогриміла серія вибухів
- У ніч проти 5 березня українські дрони атакували Краснодарський край, зокрема Сочі, Анапу, Армавір.
- В аеропорту Сочі запровадили обмеження на зліт та посадку через атаки, що спричинило затримку десятків літаків.
У ніч проти 5 березня під ударом українських дронів опинився Краснодарський край. У низці тамтешніх містах місцеві чули вибухи та бачили пожежі після прильотів.
Повітряна тривога для Краснодарського краю залунала ще увечері 4 березня. Російські телеграм-канали пишуть про кілька хвиль атаки БпЛА на Сочі.
Дивіться також Після удару по заводу "Іскандерів": як довго Росія не зможе робити нові ракети
Що відомо про атаку дронів на Краснодарський край?
Усю ніч від вибухів здригалося Сочі. Найбільш неспокійно було у районі Адлера, Сіріуса та у Лазарівському районі міста. У небі бачили яскраві спалахи. Російська ППО відстрілювалася від дронів над Чорним морем.
Довідка: Адлер – це район міста Сочі на узбережжі Чорне моря. Тут розташований міжнародний аеропорт Сочі. Межує з Абхазією.
В аеропорту Сочі запровадили обмеження на зліт та посадку повітряних суден. Затримуються десятки літаків.
Гучно було і в Анапі, а також в Армавірі.
У Краснодарському краї лунає тривога: дивіться відео
"Вася, бомблять": якою була обстановка в Адлері
Робота російської ППО в Адлері: дивіться відео
В Армавірі заявляють про можливий приліт по промзоні і заводу "Побєда": дивіться відео
Що коїлося в Армавірі: дивіться відео
Наслідки атаки на Армавір: дивіться відео
Нагадаємо, що цієї ночі не спалося і росіянам у Саратовській області. Кажуть, що регіон зазнав наймасованішої атаки безпілотників з початку війни. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- СБУ та Сили оборони України завдали удару по військових об'єктах у порту "Новоросійськ", знищивши морський тральщик "Валентин Пікуль" і пошкодивши протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касимов". Унаслідок атаки загинуло троє російських військових, 14 отримали поранення, також було уражено радар наведення та інфраструктуру на нафтовому терміналі "Шесхарис".
- Безпілотники атакували хімзавод "Уралхім" у Кірово-Чепецьку у Кіровській області. Відстань від українського кордону до Кірово-Чепецька становить близько 1300 кілометрів по прямій.
- Вночі 28 лютого "уламки" БпЛА підпалили резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубані, спричинивши пожежу на площі 150 квадратних метрів.