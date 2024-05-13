Над містом величезний стовп диму: ймовірно, детонує склад БК росіян на Луганщині
Джерело:Денис Казаньский
Ранок 13 травня виявився доволі неспокійним для росіян. Повідомляють, що в тимчасово окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ймовірно, детонує БК окупантів.
Місто розташоване в глибокому тилу росіян. За інформацією від місцевих, в'їзд у місто перекрито.
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Чутно вторинну детонацію боєприпасів
В окупованому Сорокино Луганської області прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, міг бути уражений тиловий склад БК окупантів. У місті було чутно вторинну детонацію боєприпасів.
Над містом тим часом підіймається величезний стовп диму. За попередньою інформацією, удар було нанесено ракетою.
Стовп диму над Сорокино / фото російських ЗМІ
Вибухи у Сорокино: дивіться відео
Зазначимо, що місто знаходиться розташоване в глибокому тилу росіян за 130 кілометрів від лінії зіткнення. За інформацією від місцевих, в'їзд до міста перекритий.
Удар по нафтобазах в Луганській області: що відомо
- 7 травня у тимчасово окупованому Луганську прогриміло кілька вибухів. Пізніше в телеграм-каналах з'явилася інформація про атаку на нафтобазу у місті. Лідер "ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив факт удару та вказав, що можливо, використовувалися ракети ATACMS.
- Увечері 10 травня з'явилася інформація про удар по нафтобазі в місті Ровеньки, що знаходиться на Луганщині. За свідченнями місцевих, вибух був дуже сильним.
- Пізніше у Луганській обласній адміністрації повідомили про наслідки для російських окупантів після вибуху на нафтобазі в Ровеньках. Внаслідок удару об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, і запаси палива були повністю втрачено.