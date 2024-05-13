Над містом величезний стовп диму: ймовірно, детонує склад БК росіян на Луганщині

Ранок 13 травня виявився доволі неспокійним для росіян. Повідомляють, що в тимчасово окупованому Сорокиному, що на Луганщині, ймовірно, детонує БК окупантів.

Місто розташоване в глибокому тилу росіян. За інформацією від місцевих, в'їзд у місто перекрито.

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Чутно вторинну детонацію боєприпасів

В окупованому Сорокино Луганської області прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, міг бути уражений тиловий склад БК окупантів. У місті було чутно вторинну детонацію боєприпасів.

Над містом тим часом підіймається величезний стовп диму. За попередньою інформацією, удар було нанесено ракетою.

Стовп диму над Сорокино / фото російських ЗМІ

Вибухи у Сорокино: дивіться відео

Зазначимо, що місто знаходиться розташоване в глибокому тилу росіян за 130 кілометрів від лінії зіткнення. За інформацією від місцевих, в'їзд до міста перекритий.

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