Росіяни атакували багатоповерхівку у Сумах "Шахедом": у місті частково зник газ, є поранені

Російська армія ввечері 1 листопада атакувала Суми своїми дронами-камікадзе типу "Шахед", внаслідок чого є влучання у багатоповерхівку. Через це у місті є поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. До цього у Сумах чули вибухи.

До теми У Сумах пролунали вибухи

Що відомо про наслідки атаки Сум ворогом

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар розповів журналістам, що, станом на 20:30, відомо про 5 постраждалих у місті після ворожої атаки. До цього він казав, що в багатоповерхівці було пошкоджено вікна.

Практично всі поверхи будинку зруйновані,

– повідомив посадовець.

Наслідки влучання "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах / Фото Суспільного

Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби. Окрім того, у Сумській філії "Газмережі" зазначили, що 173 споживачі залишаються без газу в Сумах.

"Це два багатоквартирні будинки, пошкоджені внаслідок влучання БпЛА", – написали у компанії.

Коли саме відновлять газопостачання у цих будинках у Сумській філії "Газмережі" поки що не казали.

До слова, перші вибухи у Сумах погриміли о 19:36. Через 8 хвилин у місті знову було гучно, а Повітряні сили писали про рух "Шахедів" туди. Над містом також працювала ППО.