Росія обстріляла Сумський національний аграрний університет: постраждали працівники вишу

Російська армія вранці 14 липня обстріляла Суми. Внаслідок цього у місті пошкоджень зазнав Сумський національний аграрний університет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ректора Сумського національного аграрного університету Ігоря Коваленка та ДСНС Сумщини.

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Що відомо про обстріл ворогом СНАУ?

Ігор Коваленко розповів, що ранок 14 липня став непростим випробуванням для Сумського національного аграрного університету. Будівля, в якій розташовані навчальні й адміністративні приміщення, зазнала пошкоджень внаслідок атаки ворожих безпілотників.

На щастя, загиблих немає. Шестеро технічних працівників зазнали травми через уламки скла. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу,

– наголосив ректор вишу.

Наслідки обстрілу Сумського національного аграрного університету / Фото "Кордон.Медіа" та Сумської ОВА

Він також зауважив, що, попри всі виклики, СНАУ продовжує працювати у місті Суми.

"Наші стіни – це не лише цегла й бетон. Це – люди. Їхня стійкість, професіоналізм та здатність підтримувати одне одного – те, що тримає університет сильним навіть у найважчі часи", – резюмував Коваленко.

У ДСНС додали, що обстріл трапився близько 11 години. Рятувальники негайно прибули на місце та розпочали обстеження території.

Менше ніж за годину ворог повторно вдарив по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли перейти в більш безпечне місце,

– наголосили у службі.

Росіяни повторно атакували СНАУ, коли там працювали рятувальники / Фото ДСНС Сумщини

У ДСНС наголосили, що, попри високе пожежне навантаження та складну безпекову ситуацію, рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

До слова, раніше у Сумській ОВА повідомляли, що 14 липня російський безпілотник атакував навчальний заклад у Сумській громаді. Згодом окупанти завдали ще 2 ударів, один з них по медзакладу.