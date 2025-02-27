У Сумах прогриміли вибухи: зафіксовано 5 влучань в один із районів міста

Увечері 27 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні, зокрема, серія вибухів пролунала в Сумах. Наразі зафіксовано 5 влучань в один із районів міста.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, є щонайменше 1 потерпілий.

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Які наслідки удару

Наразі відомо про пошкодження 4 будинків. Місцева влада уточнює інформацію про наслідки атаки, на місці працюють екстрені служби.

Жителі пошкоджених помешкань можуть переночувати в укритті ФЦ "Барса",

– повідомили в міській раді.

Нагадаємо, повітряні сили оголосили тривогу на Сумщині через застосування ворогом безпілотників о 19:27. Окрім того, Росія запустила КАБ. Перший вибух у Сумах пролунав близько 21:59, згодом місцеві жителі чули ще декілька – о 22:08, 22:21, 22:23, 22:57 та 22:59.

Завтра, 28 лютого, з 8:30 працюватиме штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть з різних питань і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла.