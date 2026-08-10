У Сумах уночі гриміли вибухи: ворог скинув 5 КАБів на місто, є поранені

Суми опинилися під черговим ударом російських військ уночі 10 серпня. Місто атакували керованими авіабомбами, і є прильоти по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок цього в кількох районах зафіксували руйнування, а серед місцевих жителів є постраждалі, пише Сумська ОВА. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Суми 10 серпня та її наслідки?

Близько 3 ночі 10 серпня російська армія запустила у бік міста Суми КАБи. Прогриміла серія вибухів.

Про наслідки атаки згодом повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Її керівник Олег Григоров вказав, що влучання сталися на трьох локаціях.

Як уточнили у міській військовій адміністрації, мовиться про райони Зарічний та Ковпаківський, де найбільше дісталося житловій забудові.

Ворог скинув на місто п'ять КАБів. Через нічний обстріл щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень.

Наслідки повітряної атаки на Суми: дивіться відео міськради

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Атака зачепила цивільні об'єкти – у житловому секторі пошкоджені будинки. Рятувальники та комунальні служби продовжують оцінювати масштаби пошкоджень і допомагати людям.

Додамо, що лише 6 серпня російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення у Сумах. Ворог атакував так само КАБами, що призвело до руйнувань міської інфраструктури.