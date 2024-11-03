Під атакою дронів опинилася Сумщина: є руйнування інфраструктури

Ворог вночі атакував низку українських міст ударними БпЛА. Обстріл зачепив і Сумську область, там зафіксували пошкодження об'єкту інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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"Шахеди" на Сумщині спричинили пошкодження

Сьогодні, 3 листопада над Шосткинською громадою підрозділами ППО Національної гвардії та добровольців знищено 8 ворожих БпЛА типу "Шахед",

– йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що більшість вибухів, які могли чути місцеві, були спричинені роботою зенітників. На жаль, в області внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об'єкти інфраструктури громади.

За попередніми даними, люди не постраждали, інформації про наявність жертв також оприлюднено не було. "На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки росіян", – додали там.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, вночі також сили ППО знищили 4 ворожих БПЛА типу "Шахед" у Хмельницькій області. Там внаслідок атаки відбулось загоряння господарського приміщення. Пожежу, на щастя, вже вдалося ліквідувати.