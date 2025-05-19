Росіяни атакували Сумщину щонайменше 6 БпЛА: пошкоджене підприємство, є поранений
- Уночі 19 травня Росія атакувала Сумську область, попередньо зафіксовано влучання 6 безпілотників.
- Аварійно-рятувальна операція триває; пошкоджено інфраструктуру підприємства.
Уночі 19 травня Росія вкотре тероризувала мирне населення України. Зокрема, під атакою ворожих БпЛА опинилася Сумська область.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Загроза в регіоні тривала з 21:29 неділі до 05:00 понеділка.
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Які наслідки атаки
Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в північній та центральній частинах Сумської області із західним курсом.
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 6 дронів. Унаслідок нічної атаки противника пошкоджено інфраструктуру одного з підприємств.
Станом на 07:27 аварійно-рятувальна операція тривала. Згодом стало відомо про пораненого – 44-річного охоронця. Також у Шосткинській громаді понівечено 4 будинки.
Росіяни атакували підступно – уночі, коли люди спали у своїх домівках,
– зазначили в ОВА.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, цієї ночі вибухи також прогриміли в Черкасах. Там оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе.