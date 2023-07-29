Виглядатимуть Карлсона або НЛО: після вибухів у Таганрозі силовики мають вдивлятися у небо

У Росії 28 липня було "трєвожненько". У Таганрозі прогриміли вибухи. Після цього у країні-терористці ухвалили традиційно "геніальне" (спойлер – ні) рішення.

Зокрема, дивами креативу відрізняється влада Ростова-на-Дону. Там правоохоронцям наказали просто вдивлятися у небо.

Зверніть увагу Таганрог накрило "бавовною" – неподалік від авіабази та порту: де розташоване місто на карті

Кажуть, якщо дуже довго вдивлятися у небо, можна побачити Карлсона. Можливо, російські пропагандисти хочуть зняти його у своїх роликах. Тепер раз у 15 хвилин силовики країни-терористки мають вдивлятися у небо. Ба більше, результати фантастичних спостережень потрібно вносити у журнал.

Вибухи у Таганрозі – головне

Друга половина п'ятниці виявився дуже тривожним для російських окупантів. У Таганрозі пролунали вибухи. Повідомляють, що один з них був дуже потужним, другий – трішки слабкий. На місці інциденту утворилася вирва 5 на 5 метрів.

Загалом повідомляли про понад 10 постраждалих. Багатьом з них знадобилася госпіталізація. Жертв, традиційно для Росії, немає. Згодом у міноборони країни-терористки заявили про якісь ракети й визнали, що росіяни самі їх збили над містом. Дивовижно логічне рішення. Що ж, якщо силовики вдивлятимуться у небо, хвилюватися громадянам країни-терористки нема про що. Все – під контролем.