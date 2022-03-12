Вибухи також лунають у Кропивницькому та Василькові

Вранці 12 березня вибухи також чути у Кропивницькому та Василькові. Перед тим практично по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Про вибухи у Кропивницькому повідомили близько 07:11, у Василькові Київської області – 07:13. В останньому кажуть про серію гучних звуків.

Важливо У Миколаєві та Дніпрі лунають вибухи

Вибухи в Миколаєві та Дніпрі

Близько 06:15 з'явилась інформація про вибухи в Миколаєві та Дніпрі. У телеграмі пишуть, що вони одночасно пролунали у різних частинах міста.

Може зацікавити – Відео атаки ЗСУ із засідки на колону російської бронетехніки:

Громадянам нагадують, що поширювати фото та відео вибухів зараз не можна, оскільки працює українська ППО. Такі кадри будуть лише на руку ворогу.