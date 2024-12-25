У Тамбовській області дрони атакували важливий оборонний завод Росії, – ЗМІ

Під час дронової атаки Тамбовської області у Росії 25 грудня було загоряння на важливому оборонному заводі ворога. Також у регіоні було займання котельної.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опозиційне російське видання ASTRA. Цю інформацію журналістам надали поінформовані джерела.

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Що відомо про атаку дронів у Тамбовській області

За даними співрозмовників журналістів, 4 безпілотники впали 25 грудня вранці на територію лінійної диспетчерської виробничої станції ТОВ "Транснафтопродукт" у селі Новомикільське Тамбовської області. Внаслідок атаки спалахнула котельня, постраждалих немає.

У російському міноборони вранці встигли відзвітуватися про збиття 3 безпілотників у регіоні. В уряді області повідомили, що виникла пожежа, а осередки займання буцімто були оперативно ліквідовані.

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Місцеві жителі також стверджують, що пошкоджено АТ "Мічурінський завод "Прогрес"". Це підприємство випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, а також обладнання для газо- та нафтопроводів.

Підтвердити чи спростувати атаку на завод видання ASTRA на момент публікації не змогла.

Журналісти також нагадали, що раніше дрони вже атакували передмістя Мічурінська Тамбовської області у жовтні 2024 року.

До слова, загалом 25 грудня вибухи лунали у багатьох регіонах країни-агресорки. Гучно було у Курській області, у Чечні, а також у Воронезькій області.