Потрібно зачинити вікна: мер Тернополя звернулися до містян після атаки "Шахедів"

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до жителів міста після відбою повітряної тривоги, яка була пов'язана з атакою дронів-камікадзе. Він попередив містян про те, що в повітрі може бути запах горілості.

У соцмережах Надал попрохав тернополян міцно зачинити вікна, адже у повітрі може бути відчутний запах горілості. Відповідне повідомлення з'явилося після відбою повітряної тривоги.

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Росіяни вночі атакували Тернопільщину

Сергій Надал адресував своє звернення до тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.

Прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою,

– написав він.

Мер Тернополя також закликав не публікувати фото, відео та не поширювати неправдивої інформації в соціальних мережах.

Зауважимо, що вночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Під час повітряної тривоги в деяких регіонах, зокрема й на Тернопільщині, чули звуки вибухів.

Ймовірно, звуки вибухів пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони.

Додамо, що вночі повітряна тривога у Тернополі тривала півтори години.