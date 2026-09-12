Дрони атакували Росію: у Тольятті палає хімзавод, у Таганрозі під ударом автозавод і аеродром

У російських Тольятті та Таганрозі повідомляють про атаки та масштабні пожежі. Відомо про займання на промислових об'єктах і пошкодження цивільної інфраструктури.

Деталі розповідає телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про наслідки атаки дронів?

У Тольятті, за попередніми даними, під ударом міг опинитися хімічний завод "Куйбишевазот". Місцеві жителі повідомляють про масштабну пожежу та густий чорний дим над містом.

У Тольятті виникла пожежа після атаки на хімзавод: дивіться відео

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри та поліамідів, а також виготовляє компоненти, які можуть використовуватися у виробництві вибухових речовин і ракет. Востаннє об’єкт зазнавав атаки дронів на початку квітня 2026 року. У березні підприємство атакували двічі. Унаслідок ударів на його території загорівся цех №11, а також кілька розташованих поруч приміщень.

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Також телеграм-канали заявляють про пошкодження багатоповерхового будинку. Попередньо, воно могло бути спричинене роботою російської протиповітряної оборони.

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Водночас у Таганрозі повідомляють про атаку на територію Таганрозького автомобільного заводу. За попередніми даними, там загорівся резервуар. Пожежу на території підприємства також фіксують супутникові дані NASA.



Кілька осередків пожеж в Таганрозі після атаки дронів / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Підприємство раніше спеціалізувалося на складанні автомобілів, однак у 2014 році збанкрутувало та припинило роботу за основним профілем. Останніми роками його потужності використовували для інших промислових і військових завдань, зокрема для виробництва безпілотників.

У Таганрозі масштабі пожежі після атаки / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

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Місцеві жителі заявляють щонайменше про дві пожежі в різних районах Таганрога. Голова міста Світлана Камбулова заявила, що російська протиповітряна змогла знищити безпілотник у небі. За її словами, є кілька осередків пожежі на місці падіння уламків. Вона також переконала, що постраждалих немає.

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Крім того, у Таганрозі Ростовської області, ймовірно, атакували військовий аеродром "Таганрог-Центральний". За даними OSINT-аналізу ASTRA, густий дим, який місцеві жителі зафіксували після повідомлень про атаку БпЛА, ішов у районі аеродрому.

Там базується 708-й військово-транспортний авіаполк, а поруч працює 325-й авіаремонтний завод, що займається ремонтом транспортних літаків та комплектуючих.

В Таганрозі могли атакувати аеродром / Фото з телеграм-каналу ASTRA

Нагадаємо, у Березниках Пермського краю Росії вранці 11 вересня повідомили про атаку безпілотників на хімічний завод "Азот". На території заводу виникла пожежа. "Азот" є одним із великих хімічних підприємств регіону. Завод виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід, азотну кислоту та іншу хімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для хімічної промисловості Росії, а його продукція, зокрема азотна кислота, може використовуватися у виробництві вибухових речовин.

Крім того, уночі 11 вересня українські дрони атакували Саратов у Росії. Під ударом опинився великий логістичний комплекс російського маркетплейсу Ozon, який, за даними компанії Fire Point, був знищений дронами FP-1. Площа об'єкта становила близько 85 тисяч квадратних метрів, а сам комплекс міг одночасно зберігати понад 30 мільйонів одиниць товару.

Також, Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. На території підприємства зафіксували пожежі, а масштаби завданих збитків наразі уточнюються.