На ТОТ Запорізької області палає база окупантів

Неспокійно у ніч на 3 жовтня було на окупованих територіях. Зокрема, на ТОТ Запорізької області палала база окупантів.

Про деталі розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що відомо про атаку на ТОТ

Удар припав по окупованій Кирилівській косі.

Там вночі було уражено базу окупантів, що розташована у туристичній зоні в районі пансіонатів "Югра" та "Каприз".

На місці фіксується пожежа. Станом на зараз, попередньо, росіянам її вдалося локалізувати.

Наслідки встановлюються.

Де лунали вибухи: дивіться на карті

Нагадаємо, що Донецьк цієї ночі теж здригнувся від потужних вибухів. Було гучно у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах. Пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

Після цього повідомлялося, що у кількох містах Донбасу почалися проблеми зі світлом.