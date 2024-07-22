У ніч проти 22 липня країну-агресорку атакували безпілотники. Зокрема, вони двічі били по нафтопереробному заводі у Туапсе.

Російська влада вранці повідомила про нібито збиття 75 дронів над кількома регіонами, а також визнала, що внаслідок "бавовни" пошкоджена інфраструктура НПЗ у Краснодарському краї.

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Були нічна та ранкова атаки

Перші БПЛА у небі над Туапсе були зафіксовані близько 3:30 за місцевим часом. Місцеві жителі у пабліках скаржилися на потужні вибухи. Вони писали, що гуркіт відбувався у районі тамтешнього НПЗ.

Вже близько 6:25 атака в районі нафтопереробного заводу повторилася. Після щонайменше двох сильних вибухів на території обʼєкту спалахнула пожежа.

Власне місцеві органи влади розповіли, що над місто збито 8 БпЛА, а пожежа на заводі охопила площу у 50 квадратних метрів. До гасіння полум'я залучалися 31 одиниця техніки, а також майже сотня рятувальників.

Тим часом у мережі поширили кадри з місця прильоту, а також момент удару дрона по НПЗ.

Пожежа у Туапсе: дивіться відео

Момент прильоту по НПЗ: дивіться відео