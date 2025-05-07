У Тулі спалахнули пожежі на двох найбільших підприємствах оборонної промисловості Росії
- У Тулі сталися пожежі на двох найбільших оборонних підприємствах Росії через атаку дронів.
- Ймовірно, мовиться про АТ "Конструкторське бюро приладобудування" та НВО "СПЛАВ", які займаються розробкою високоточної зброї та реактивних систем залпового вогню.
Росіяни заявили про атаку дронів на Тулу. Ба більше, після потужних вибухів на двох оборонних підприємствах спалахнули пожежі.
Один із заводів – державне науково-виробниче підприємство "Сплав". Що відомо про наслідки вибухів у Тулі – повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
До теми Україна може завдати ударів по Росії 9 травня, – The Washington Post
У Тулі горять воєнні заводи
Уночі у російській Тулі лунали вибухи. Окупанти бідкалися на атаку дронів з вечора 6 травня. Як пишуть росЗМІ, загроза атаки зберігалася близько до 04:00.
Так, уночі також лунали потужні вибухи у Тулі. Ба більше, на деяких важливих об'єктах спалахнули пожежі.
Як пишуть у російських телеграм-каналах, під ударом дронів у Тулі опинилися два найбільших підприємства оборонної промисловості Росії. Обидва заводи входять до держкорпорації "Ростех".
Так, в районі вулиці Щегловської у Тулі видно густий дим. Саме там розташоване АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї. Також на цій вулиці розташований інший важливий для російської оборонки завод – науково-виробниче об'єднання "Сплав" (НВО "СПЛАВ"). Підприємства розташовані на відстані близько 1 кілометра.
Як пишуть у мережі, АТ "Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А. Г. Шипунова" – це проєктно-конструкторське бюро та одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії, яке займається розробкою:
- високоточної керованої зброї для сухопутних військ, військово-морського флоту та військово-морських сил,
- систем протиповітряної оборони,
- швидкострільних гармат,
- бойової стрілецької зброї.
Конструкторське бюро імені Шипунова входить до холдингової компанії НВО "Високоточні комплекси" Держкорпорації "Ростех". У липні 2014 року підприємство потрапило під санкції США, а з початком повномасштабного вторгнення – і під санкційний тиск ЄС.
Також під ударом невідомих дронів опинилося АТ "Науково-виробниче об'єднання "СПЛАВ"". Це провідний російський завод, де виготовляють та розробляють реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), важкі вогнеметні системи (російська абревіатура – ТОС), а також боєприпаси до них, авіаційні керовані та некеровані ракети. З 2008 року "Сплав" входить до держкорпорації "Ростех".
Згідно з відкритими даними, на заводі "Сплав" виготовляли:
- РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо-С",
- корабельні системи "Град-М", "Вогонь",
- протичовнові та протиторпедні комплекси "Удав-1М" та РПК-8.
Крім того, "Сплав" займався удосконаленням ракет до РСЗВ "Смерч" та "Торнадо-С". Мовиться про збільшення дальності роботи систем та покращення їхньої точності, щоб наблизити ці системи до рівня балістичних ракет "Іскандер-М".
Цікаво, що "Сплав" не вперше атакують невідомі дрони. Так, 21 січня 2024 року на заводі також лунали вибухи, а після – спалахнула пожежа в одному з виробничих цехів та на трансформаторній підстанції. Це призвело до часткового знеструмлення підприємства.
У мережі опублікували кадри пожежі у Тулі. Ймовірно, спалахнув саме завод "Сплав".
Пожежа у Тулі на заводі / Фото росЗМІ
У мережі також публікують кадри, як після пожежі у Тулі почала активно їздити військова техніка.
Військова техніка у Тулі / Фото росЗМІ
До слова, вдень та ввечері 6 травня окупанти також бідкалися на атаку дронів. Неспокійно було зокрема у Московській, Орловській та Липецькій областях.