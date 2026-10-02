Дата-центри під атаками: чи можуть українці надовго залишитися без інтернету

Російські окупанти вже цілеспрямовано атакують українські дата-центри. Відповідно лунають побоювання, що українці можуть залишитися без інтернету

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з консультантом з цифрових технологій Олександром Глущенком. За його словами, Росія дійсно почала бити по українській цифровій інфраструктурі. Вже навіть були певні перебої в деяких користувачів після ударів по дата-центрах.

Чи здатна Росія відімкнути Україну від інтернету?

Як наголосив експерт, після серії російських ударів по київському майданчику датацентру "Парковий" сервіс там припинив роботу. Водночас зарезервовані дані вдалося перенести на резервні майданчики партнерів. Знищення обладнання не означає втрату інформації. Дані зберігаються на інших майданчиках, у хмарах чи на дзеркальних серверах.

Тут варто пам'ятати про один важливий нюанс. В Україні ніколи не було обмежень в телеком-сфері. Фактично будь-хто міг почати цей бізнес. Відповідно зараз в Україні тисячі підприємців, які надають послуги доступу до інтернету. Провайдери мають власні майданчики з обладнанням, магістралі та іншу важливу інфраструктуру.

Не існує такого сценарію, щоб в Україні раптово зник в усіх доступ до інтернету. Через удари можуть бути пошкодження та відсутність інтернету в певних локаціях конкретних операторів. Якби ми розвивалися, як у Європі, де максимально монополізований ринок, а кількість гравців – невелика, то все давно б знищили, і ми б залишилися без доступу до інтернету,

– зауважив експерт.

Експерт пояснив, чи здатна Росія спричинити інтернет-блекаут в Україні: дивіться відео 24 Каналу

Він підкреслив, що сила українського телекому – у максимально децентралізованій інфраструктурі. Тому фактично неможливо залишити українців без інтернету.

Щоб додатково себе підстрахувати та завжди залишатися в мережі, варто мати щонайменше дві SIM-картки різних мобільних операторів; підключити двох різних провайдерів для інтернету; обирати операторів, які надають доступ за технологією GPON (оптоволокно), що дозволить з павербанком мати доступ до мережі упродовж кількох діб.