Ленінградська область під новою атакою БпЛА: у порту Усть-Луга знову "пропущені"

У Ленінградській області Росїі ніч на 29 березня знову була неспокійною. Повідомляється про прильоти в порту Усть-Луга, куди останнім часом активно прилітають безпілотники.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА Новини".

Що відбувалося у Ленінградській області вночі 29 березня?

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив вночі 29 березня, що в повітряному просторі регіону зафіксовані невідомі безпілотники. Росіянин попередив, що в області через це може бути знижена швидкість мобільного інтернету.

Уже після 05:00 стало відомо, що є пошкодження в порту Усть-Луга. За попередніми даними, там виникло займання, постраждалих нібито немає.

Дрозденко написав, що рятувальники працюють на місці займання в Усть-Лузі. Губернатор також зауважив, що за ніч російська ППО буцімто знищила 31 безпілотник у Ленінградській області.

Де розташована Усть-Луга: дивіться на карті

Де ще було неспокійно в Росії вночі?

Російські пропагандистські ЗМІ також писали, що вночі 29 березня гриміло над Смоленськом. Жителі міста повідомляли про роботу ППО.

Місцеві розповіли ЗМІ, що кілька вибухів було чути близько 2:10 ночі на півдні Смоленська, а також у районі селища Міловидове. За словами очевидців, там було видно яскраві спалахи в небі та чути звук мотора, а також видно дрони.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування – немає.

