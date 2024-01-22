Експерт про удари дронів СБУ по порту на Балтиці: збитки на сотні мільйонів доларів

Удари дронів СБУ по нафтовому терміналу на Балтиці завдали росіянам збитків на сотні мільйонів доларів: зірвані вартісні контракти, порушено логістику ворога та знищено дороге обладнання.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

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Тепер Росії ще один регіон треба прикривати ППО

Експерт підкреслює, що ураження термінала – важливий успіх для України.

По-перше, ми продемонстрували всьому світу вразливість інфраструктури росіян, їх ненадійність, як постачальника нафтопродуктів. По-друге, завдали шкоди ворогу на сотні мільйонів доларів. Потенційні збитки від зірваних та непідписаних контрактів взагалі можуть обчислятись мільярдами,

– відзначає політолог.

Експерт підкреслив, що внаслідок атаки термінал зупинив свою роботу. Він переробляв газовий конденсат на нафту, а також відвантажував нафтопродукти.

Це один із найновіших та найважливіших російських терміналів, який працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після атаки всі танкери, які були біля термінала, вийшли в море. Їхнє завантаження зірване, а частина обладнання порту виведено з ладу. Відмічу, що "Новатек" один з найновіших об’єктів росіян, який заточений на експорт нафти. Причому збудований із залученням західного обладнання ще у досанкційні часи, що серйозно ускладнить його відновлення,

– акцентує експерт.

На думку Черненка, СБУ ще раз підтвердила, що немає місця у Росії куди б вона не могла дотягнутись з "бавовною".

Окупований Крим і прикордонні регіони Росії давно стали полем бою. Тепер спецоперації проходять по всій території Росії. Однозначно удар на Балтиці став повною несподіванкою для росіян. Тепер ще один регіон треба прикривати ППО, знімаючи його з фронту,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – спецоперація Служби безпеки України.