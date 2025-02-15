У Волгограді гучно: росіяни пишуть про атаку дронів на НПЗ
- У ніч на 15 лютого у Волгограді чули серію вибухів.
- Ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ.
У ніч на 15 лютого у російському Волгограді чули вибухи. Місцеві жителі пишуть про атаку дронів на нафтопереробний завод.
Деталі про гарячу ніч у Росії, зокрема у Волгоградській області, 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.
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Вибухи у Волгограді
Спершу росіяни повідомляли про щонайменше 7 вибухів, які пролунали у Волгограді в ніч на 15 лютого. Окупанти писали, що їхня ППО начебто збиває українські дрони в районі місцевого НПЗ у Красноармійському районі міста. Також гучні звуки чули у місті Краснослободськ та Кіровському районі Волгограда.
У Волгограді прогриміла серія вибухів: дивіться відео
Згодом місцеві жителі нарахували вже 15 вибухів. Як розповіли очевидці, усе почалося приблизно о 2:30, гучно було протягом 45 хвилин. Росіяни бачили яскраві спалахи у небі.
Офіційної інформації про постраждалих та руйнування поки немає.
Де розташований Волгоград: дивіться карту