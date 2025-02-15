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24 Канал Новини світу У Волгограді гучно: росіяни пишуть про атаку дронів на НПЗ
15 лютого, 03:27
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У Волгограді гучно: росіяни пишуть про атаку дронів на НПЗ

Наталія Пристанська
Основні тези
  • У ніч на 15 лютого у Волгограді чули серію вибухів.
  • Ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ.

У ніч на 15 лютого у російському Волгограді чули вибухи. Місцеві жителі пишуть про атаку дронів на нафтопереробний завод.

Деталі про гарячу ніч у Росії, зокрема у Волгоградській області, 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ. 

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Вибухи у Волгограді

Спершу росіяни повідомляли про щонайменше 7 вибухів, які пролунали у Волгограді в ніч на 15 лютого. Окупанти писали, що їхня ППО начебто збиває українські дрони в районі місцевого НПЗ у Красноармійському районі міста. Також гучні звуки чули у місті Краснослободськ та Кіровському районі Волгограда.

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Згодом місцеві жителі нарахували вже 15 вибухів. Як розповіли очевидці, усе почалося приблизно о 2:30, гучно було протягом 45 хвилин. Росіяни бачили яскраві спалахи у небі.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування поки немає.

Де розташований Волгоград: дивіться карту