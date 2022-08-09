Вночі у Волновасі загорілася "селітра", яку привезли окупанти, – журналіст
9 серпня 2022 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дениса Казанського
В окупованій Волновасі сталася "селітра". Журналіст повідомляє, що її привезли російські загарбники.
Вибухи у Волновасі було чути в ніч проти 9 серпня. Про це повідомив Денис Казанський у телеграмі.
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У Волновасі горіла "селітра"
Вночі Волноваха слухала трататушки. З невідомих причин спалахнула "селітра", завезена до міста російськими "визволителями",
– написав журналіст.
Очевидно, окупантам знову дісталося від українських захисників. Адже на відео з мережі видно, що в небі над Волновахою величезні клубки диму й чути систематичні обстріли.
Вночі у Волновасі була "селітра": дивіться відео
Загальні втрати ворога
- особового складу – майже 42640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків – 1817 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4076 (+6) одиниць,
- артилерійських систем – 964 (+4) одиниці,
- РСЗВ – 261 одиниця,
- засоби ППО – 133 (+1) одиниць,
- літаків – 223 одиниці,
- гелікоптерів – 193 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) одиниць,
- крилаті ракети – 185 (+3) одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) одиниць,
- спеціальна техніка – 87 (+1) одиниць,
Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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