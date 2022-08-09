Вночі у Волновасі загорілася "селітра", яку привезли окупанти, – журналіст

В окупованій Волновасі сталася "селітра". Журналіст повідомляє, що її привезли російські загарбники.

Вибухи у Волновасі було чути в ніч проти 9 серпня. Про це повідомив Денис Казанський у телеграмі.

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У Волновасі горіла "селітра"

Вночі Волноваха слухала трататушки. З невідомих причин спалахнула "селітра", завезена до міста російськими "визволителями",

– написав журналіст.

Очевидно, окупантам знову дісталося від українських захисників. Адже на відео з мережі видно, що в небі над Волновахою величезні клубки диму й чути систематичні обстріли.

Вночі у Волновасі була "селітра": дивіться відео

Загальні втрати ворога

особового складу – майже 42640 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1817 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4076 (+6) одиниць,

артилерійських систем – 964 (+4) одиниці,

РСЗВ – 261 одиниця,

засоби ППО – 133 (+1) одиниць,

літаків – 223 одиниці,

гелікоптерів – 193 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 185 (+3) одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) одиниць,

спеціальна техніка – 87 (+1) одиниць,

Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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