Пошкодження "незначні": у Воронезькій області вигадують, що "збили" 30 безпілотників

Ніч проти 13 березня виявилася непростою також для мешканців Воронезької області. Кажуть, вона була під атакою безпілотників. Місцева влада запевняє, що буцімто "збили" аж 30 дронів.

Вибухи не давали спати мешканцям Воронезької області. Кажуть, що у місті Бутурлинівка чули ще й стрілянину. Про це розповідали місцеві мешканці.

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Заявляли про буцімто роботу ППО

На території регіону кілька разів працювали засоби ППО. За попередньою інформацією, без наслідків для цивільних об'єктів. Оперативну обстановку тримаю на контролі. Небезпека атаки БпЛА зберігається,

– написав уночі очільник регіону.

Глава Бутурлинівського району Юрій Матузов бідкався, що його район зазнав атаки БпЛА. І що він провів екстрене засідання оперативного штабу. З'ясовують наслідки атаки, а також можливі пошкодження на інфраструктурних об'єктах.

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"Знищили" понад 30 дронів

Пізніше губернатор запевнив, що за ніч над Воронезькою областю буцімто знищили понад 30 безпілотників. Місцеві мешканці зауважили, що найбільше під атаку потрапило місто Бутурлинівка. Відомо, що за чотири кілометри від нього розташований військовий аеродром.



У небо здіймається дим після атаки безпілотників / Фото ASTRA

Згідно з відкритими даними, мовиться про однойменний військовий аеродром. На ньому базується 899 гвардійський штурмовий авіаційний полк.

Шановні жителі Воронезької області, небезпека атаки БпЛА наразі зберігається. За ніч на території регіону засобами ППО виявлено та знищено понад 30 безпілотників. Згідно з оперативними даними з місць падіння залишків збитих об'єктів, у низці муніципалітетів є незначні пошкодження інфраструктури та житла,

– зазначив губернатор.

Він додав, що у Бутурлинівському районі пошкоджень зазнав приватний будинок і трансформаторна підстанція. Тим часом у Совєтскому районі Воронежа частково зруйнована покрівля магазину. Запевнив, що постраждалих немає.

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