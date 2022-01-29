Вибухи у Врбетіце: у президента Чехії знищили секретний документ
Джерело:"Радио Прага"
Правоохоронці Чехії наразі перевіряють обставини знищення секретного документа чеських спецслужб. У ньому мовилося про вибухи складів озброєнь, які прогриміли у Врбетіце у 2014 році.
За даними ЗМІ, повідомлення призначалося виключно Мілошу Земану – президенту Чехії. Зокрема, там містилися дані про причетність до вибухів російської військової розвідки ГРУ.
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Правоохоронці дізналися про знищення документу під час перевірки. Тоді тестували, як Празький Град дотримується режиму роботи з секретною інформацією.
Експерти збиралися з'ясувати, чи є на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх людей, які не мали права ознайомлюватися з ним.
ЗМІ повідомили, що у повідомленні фігурували імена Олександра Мішкіна й Анатолія Чепіги. Їх підозрюють у причетності до низки злочинів у Європі.
Повідомлення знищили випадково
Мовиться, що повідомлення знищили випадково – разом з деякими іншими документами.
Вратіслав Минар – президентський канцлер – не спростував знищення повідомлення. Водночас він заявив, що згаданий матеріал не могли прочитати люди, які на це не мають права.
Вибухи у Врбетіце: головне
- Під час вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце загинули 2 людей. Окрім того, вибухи призвели до значних руйнувань.
- Згодом Чехія звинуватила Росію у причетності до трагедії.
- У 2021 році чеський міністр закордонних справ Ян Гамачек повідомив, що його країна висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою.
- Офіційна Москва оголосила персонами нон грата 20 співробітників чеського посольства.
- У відповідь Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російських дипломатичних представництв.
- Земан – відомий своїми проросійськими поглядами. Він заявляв, що варто розглядати різні версії подій у Врбетіце.
- Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш переконаний: Росія причетна до вибухів.