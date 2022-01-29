Вибухи у Врбетіце: у президента Чехії знищили секретний документ

Правоохоронці Чехії наразі перевіряють обставини знищення секретного документа чеських спецслужб. У ньому мовилося про вибухи складів озброєнь, які прогриміли у Врбетіце у 2014 році.

За даними ЗМІ, повідомлення призначалося виключно Мілошу Земану – президенту Чехії. Зокрема, там містилися дані про причетність до вибухів російської військової розвідки ГРУ.

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Правоохоронці дізналися про знищення документу під час перевірки. Тоді тестували, як Празький Град дотримується режиму роботи з секретною інформацією.

Експерти збиралися з'ясувати, чи є на документі відбитків пальців або ДНК сторонніх людей, які не мали права ознайомлюватися з ним.

ЗМІ повідомили, що у повідомленні фігурували імена Олександра Мішкіна й Анатолія Чепіги. Їх підозрюють у причетності до низки злочинів у Європі.

Повідомлення знищили випадково

Мовиться, що повідомлення знищили випадково – разом з деякими іншими документами.

Вратіслав Минар – президентський канцлер – не спростував знищення повідомлення. Водночас він заявив, що згаданий матеріал не могли прочитати люди, які на це не мають права.

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