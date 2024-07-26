МАГАТЕ повідомило про вибухи та стрілянину біля ЗАЕС: їх чули на різних відстанях від станції

За даними експертів МАГАТЕ, за останній тиждень біля Запорізької атомної електростанції вдалося зафіксувати вибухи та стрілянину.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного агентства з атомної енергії. Згідно з оприлюдненою інформацією, вибухи та стрілянину чули там на різних відстанях від станції.

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МАГАТЕ зафіксувало вибухи та стрілянину біля ЗАЕС

Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи й постріли на різних відстанях від майданчика,

– йдеться у заяві агентства.

У МАГАТЕ повідомили, що спостерігачі провели огляди ремонтних робіт на майданчику Запорізької АЕС, а також перевірили наявності необхідних запасних частин для станції.

Зазначається, що протягом останніх днів фахівці спостерігали за обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблока №3, які розбирали для технічного обслуговування.

Також були перевірки планових робіт в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблока №6. Водночас у МАГАТЕ наголошують, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 спостерігачі не отримали доступу до його західної частини.

Нагадаємо, на початку липня три безпілотники атакували одну з електропідстанцій поблизу міста Енергодар. Тоді 8 працівників ЗАЕС зазнали поранень. Удари безпілотників спричинили витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з’єднання.