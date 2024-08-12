Що сталося на ЗАЕС та як це вплинуло на радіаційний фон в Україні: заяви ДСНС і Енергоатому
Наразі радіаційна ситуація на території України стабільна. Вибухи на Запорізькій атомній електростанції ніяк не вплинули на радіаційний фон.
Про це повідомили у ДСНС. Наголошують, що жодних перевищень не зафіксовано.
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"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено", – ідеться у повідомленні.
Фахівці зазначили, що також не фіксують у повітрі радіонуклідів техногенного походження, які б свідчили про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення.
Надзвичайники додали, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону.Зауважте. У МАГЕТЕ заявили, що їх фіхівці зафіксували сильний дим, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів.
Вибухи на ЗАЕС
- Ввчері 11 серпня стало відомо, що окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції.
- Президент Володимир Зеленський уточнив, що вогонь на ЗАЕС вдалось зафіксувати з Нікополя.
- Окупаційна адміністрація Запоріжжя прокоментувала ситуацію. Загарбники стверджують, що загорілися охолоджувальні системи ЗАЕС, але робота усіх 6 енергоблоків призупинена.