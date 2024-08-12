Що сталося на ЗАЕС та як це вплинуло на радіаційний фон в Україні: заяви ДСНС і Енергоатому

Наразі радіаційна ситуація на території України стабільна. Вибухи на Запорізькій атомній електростанції ніяк не вплинули на радіаційний фон.

Про це повідомили у ДСНС. Наголошують, що жодних перевищень не зафіксовано.

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"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено", – ідеться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що також не фіксують у повітрі радіонуклідів техногенного походження, які б свідчили про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення.

Надзвичайники додали, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону.

Вибухи на ЗАЕС

Ввчері 11 серпня стало відомо, що окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що вогонь на ЗАЕС вдалось зафіксувати з Нікополя.

Окупаційна адміністрація Запоріжжя прокоментувала ситуацію. Загарбники стверджують, що загорілися охолоджувальні системи ЗАЕС, але робота усіх 6 енергоблоків призупинена.